Alevler, 3 Evi Yok Etti

YANGIN OLAYI NEDENİYLE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Tavşanlı ilçesinde bulunan Akşehir köyünde, Ahmet D.’ye ait park halinde duran otomobil, bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek, çevresindeki evlere sıçradı. Alevler, yan yana bulunan Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.’ye ait evlere de ulaştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİNE RAĞMEN YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Olayın haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm çabalarına rağmen alevleri kontrol altına alamadı ve yangın hızla yayılarak 3 evi tamamen kullanılmaz hale getirdi. Yangında, ayrıca Şükrü A.’ya ait bir traktör ve iki tarım aleti, yanı sıra otomobil de alevler içinde yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.