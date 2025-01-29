Alex de Souza’dan Antalyaspor’a Sert Eleştiriler

TEKNİK DİREKTÖR ALEX DE SOUZA’DAN AÇIKLAMALAR

Ocak ayının ikinci haftasında Antalyaspor’dan ayrılan teknik direktör Alex de Souza, 16 gün sonra açıklamalarda bulundu. UmDois Esportes’e konuşan Fenerbahçe efsanesi, kırmızı-beyazlı kulüpteki dönemini anlatırken yönetimi çarpıcı ifadelerle eleştirdi.

HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİM

Antalyaspor’daki hedeflerini yerine getirdiğini belirten Alex de Souza, “Anlaşılan hedef, Türkiye Kupası’nın ilk aşamalarına ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10’uncu ile 14’üncü sıralar arasında, düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Yönetim kuruluyla Mayıs ayında anlaştığım ve sonunda imza attığım şeyi yerine getirmeyi başardım. Bu benim için en büyük zafer ve bunu, onların kendi paylarına düşen şeyleri yerine getirmeden başardım. Bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyordu” şeklinde konuştu.