Alex de Souza’dan Antalyaspor İtirafları: Mourinho’yla Görüştüm

ANTALYASPOR İLE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Alex de Souza, sessizliğini bozarak kulüple ilgili bazı sorunlara dikkat çekti. Fenerbahçe’nin efsane ismi, kırmızı-beyazlı kulüpte maaşların ödenmediğini ve çok başlılık olduğunu belirtti. Ayrıca, görevde olduğu süre boyunca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sık sık görüşmeler yaptığını da ifade etti. Alex de Souza, yaşadığı deneyimlerin zorluğuna değinerek, “Her gün, biri bana anlatsa ‘yalancı’ diyeceğim durumlar vardı” dedi.

HEDEFLERİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Ocak ayının ikinci haftasında Antalyaspor’dan ayrılan Alex de Souza, 16 gün sonra UmDois Esportes’e açıklamalarda bulunarak yönetimi eleştirdi. Kırmızı-beyazlı takımda hedeflerini yerine getirdiğini vurgulayan Alex, “Anlaşılan hedef, Türkiye Kupası’nın ilk aşamalarına ilerlemenin yanı sıra takımı ligde 10’uncu ile 14’üncü sıralar arasında, düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Yönetimle yaptığım anlaşmayı yerine getirmeyi başardım ve bu benim için en büyük zafer oldu” dedi.

MAAŞ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Maaş ödemelerindeki sorunları gündeme getiren Brezilyalı teknik adam, “İlk maaşımızı anlaşmanın bir parçası olarak aldık, ancak sonrasında bir daha maaş alamadık” açıklamasında bulundu. Bu durumun kulüpteki sıkıntıları artırdığını ifade etti.

TRANSFERDEKİ İSTEKLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Alex de Souza, transfer taleplerinin yerine getirilmediğini belirtti. Beş futbolcu istemesine rağmen sadece birinin alındığını söyleyen Alex, “9 numara için istediğim futbolcu alınmadı. İyi hareket kabiliyeti olan bir oyuncu istedim, ancak Arjantinli bir futbolcu (Adolfo Gaich) transfer edildi. Üç farklı başkan vardı ve bunların yanı sıra iki yönetici, teknik ekibin onayı olmadan transferler yaptı” sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO İLE DENİZ KONUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerçekleştirdiği görüşmeleri aktaran Alex de Souza, “Orada bulunduğum süre boyunca Jose Mourinho ile birkaç fikir alışverişinde bulundum. Bana çok iyi davranan ve futbol hakkında derinlemesine konuşan bir adamdı. Gerçekten önemli bir insandı” dedi. Ayrıca, Alex de Souza, “Her gün, biri bana anlatsa ‘yalancı’ diyeceğim durumlar vardı” ifadesini de ekledi.