Alexander Djiku, Spartak Moskova’ya Geçti

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak, Ognjen Mimovic’i Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos’a kiralayan sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile de yollarını ayırdı. Djiku, Spartak Moskova’ya transfer olduğunun haberini aldı. Rus temsilcisi bu yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de takıma kattı.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder, başarılı bir kariyer dileriz.” ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE’DE 75 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe’ye 2023 yılında transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 kez giydi. 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli stoper, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistle oynadı. Djiku, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yönetiminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. UEFA Konferans Ligi elemeleriyle başlayan sezonda, Süper Lig’de alınan galibiyet serisinde önemli bir rol üstlendi. Ancak sakatlık nedeniyle 5 lig maçını kaçırdı. Takıma döndükten sonra Ocak 2024’te Afrika Kupası dolayısıyla takımını yalnız bıraktı.

DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig’de 25 maçta forma giyerek 3 gol atan Djiku, ligin 37. haftasında Galatasaray ile yapılan derbide kırmızı kart gördü. Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe’de 7 karşılaşmada görev aldı.

JOSE MOURINHO DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezonda Jose Mourinho yönetiminde çalışan Djiku, 25 lig maçından 19’unu ilk 11’de tamamladı. Avrupa kupalarında ise 12 maçta oynayarak 1 gol kaydetti. 31 yaşındaki defans oyuncusu, değişkenlik gösteren defans hattında zaman zaman 3’lü stoper sisteminde yer aldı. Ayrıca, bir kez sarı kart cezası nedeniyle toplamda 6 maçta kadroda bulunmadı. Alexander Djiku, 2025-2026 sezonunda ise sadece Kocaelispor ile yapılan lig maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu.