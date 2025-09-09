Alexander Djiku, Spartak Moskova’ya Geçti

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Ognjen Mimovic’i Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos’a kiraladıktan sonra, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku’nun Spartak Moskova’ya transfer olduğunu da duyurdu. Rus ekibi, yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i kadrosuna katma başarısı göstermişti.

TRANSFER AÇIKLAMASI YAPILDI

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, “Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz.” ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE’DE GEÇEN DÖNEM

2023 yılının başında Fenerbahçe’ye katılan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 75 maça çıktı. 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Djiku, bu maçlarda 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımda önemli bir yer edinen Djiku, UEFA Konferans Ligi elemeleriyle başlayan sezonda, Süper Lig’de alınan galibiyet serilerinde katkı sağladı. Ancak sakatlık nedeniyle 5 lig maçını kaçırmak zorunda kaldı. Ocak 2024’te Afrika Kupası nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

PERFORMANS VE MOURINHO DÖNEMİ

Djiku, Süper Lig’de 25 maça çıktı ve 3 gol attı. Ligin 37. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gördü. Konferans Ligi’nde ise çeyrek finalde görev aldı ve 7 maçta sahada bulundu. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile çalışarak 25 lig karşılaşmasında 19’unu ilk 11 başladı. Avrupa kupalarında ise 12 maça çıkıp 1 gol atan Djiku, değişkenlik gösteren defans hattında zaman zaman 3’lü stoperin parçalarından biri oldu. 31 yaşındaki futbolcu, toplamda 6 maça sarı kart cezası nedeniyle katılamadı. 2025-2026 sezonunda ise sadece Kocaelispor ile oynanan lig maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.