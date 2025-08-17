Ali Berber’in Cansız Bedeni Bulundu

Gündem

KAYBOLAN ALİ BERBER’İN CESEDİ BULUNDU

Kumbağ Mahallesi’nde 13 Ağustos’ta arkadaşlarıyla denize giren Ali Berber kayboldu. Arkadaşlarından 2’si ise boğulma tehlikesi geçirerek kurtarıldı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Berber’i bulmak için çok çeşitli ekipler seferber oldu. Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri hem denizde hem de karada kapsamlı arama çalışmalarına devam etti.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Bugün gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde Berber’in cansız bedeni Dut Limanı mevkisinde bulundu. Elde edilen cenazesi, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

