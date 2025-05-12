Ali Fuat Önder, “Tüm Çabası Bugünler İçindi” dedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE YENİ BİR ADIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, 27 Şubat’ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısıyla devam etti. Bu çağrının ardından gözler PKK’nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Ancak, sürecin önemli isimlerinden DEM Parti İmralı heyetinin üyelerinden Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı. Önder’in kaybının ardından DEM Parti, AK Parti ve MHP’den sürece destek veren açıklamalar geldi. Herkesin merakla beklediği PKK’nın açıklaması bugün gerçekleşti.

PKK’DAN SİLAH BIRAKMA CEZASI

PKK, silah bırakma ve fesih kararını açıkladı. Terör örgütünün metninde, Sırrı Süreyya Önder’in anılması dikkat çekti. PKK, “Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu duyuru, sürecin geleceği hakkında umutları artırdı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN KARDESİNDEN AÇIKLAMA

PKK’nın kararının ardından, Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder de bir açıklama yaptı. tv100’e ifade veren Ali Fuat Önder, “Amasını, fakatını, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum” dedi. Önder, abisinin tüm çabasının bugünler için olduğunu belirtti ve şöyle ekledi: “Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz.”