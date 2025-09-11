Ali H., Eşini Sokakta Darbetti; Gözaltına Alındı

Olayın Gerçekleştiği Anlar

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan Ali H., tartıştığı eşiyle sokak ortasında fiziksel bir kavga yaşadı. Bu olay, çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Şüpheli olarak belirtilen Ali H., savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Görüntülerdeki Korkutucu Anlar

Görüntülerde, Ali H.’nin evden hızlı bir şekilde çıkarak eşini defalarca yumrukladığı, yerde sürüklediği ve kaçmaya çalışırken başındaki eşarpla boğmaya çalıştığı gözlemleniyor. Şüpheli daha sonra eşini bırakarak evine doğru yürüdüğü anlar da kaydedildi. Soruşturma süreci devam ediyor.