Ali Hamza Pehlivan AFAD Görevine Başladı

AFAD BAŞKANLIĞI GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” sözlerine yer verildi.

VALİ PEHLİVAN’IN GÖREVE BAŞLADIĞI AN

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın AFAD Merkez Yerleşkesine gelmesi ve göreve başlaması, kurum içindeki değişikliklerin resmiyet kazanması anlamına geliyor. Devir teslim töreni, yönetim değişikliğinin ardında, bu geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için önemli bir adım.

DEVRİ TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Açıklamada ayrıca, Vali Okay Memiş’in de MGK Genel Sekreterliğine atanması ile birlikte, ilgili birim yöneticilerinin katıldığı bu törende, görev değişiminin yeni bir başlangıç olacağı vurgulanıyor. Bu tür geçişlerin, kurumsal yapının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.