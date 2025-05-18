“Ali Koç’a Tehdit İddiası Açıklandı”

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANINDAN İDDİALAR

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Tünay, Koç’un Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile derneğe gelerek kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Koç’un derneyi ziyaretinde “Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.” tehdidinde bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe kulübü ise bu iddiaları yalanladı.

DEMOKRATİK HAKLARA SALDIRI

Tünay, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır.” dedi. Dernek olarak “Geleceğe İmza” sloganıyla başlatmış oldukları imza kampanyasına destek çağrısında bulunarak kongre üyelerini, kulübün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet etti. Fakat Koç’un derneğe gelip kendisini ve çalışanlarını tehdit ettiğini, demokratik haklarına açıkça saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Koç’un derneğe gelerek kendisine “Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?” diye sorduğunu belirten Tünay, “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.” dediğini aktardı. Koç, ayrıca görüşme sırasında kendisiyle ilgili özel bilgiler paylaşarak tehditler savurduğunu, maç günü dernekte noter bulundurulmasına sert tepki gösterdiğini vurguladı. Bu ziyaretin asıl amacını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti.

FENERBAHÇE KULÜBÜ’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, yapılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, “Tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Koç’un ziyareti sırasında hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı, Emrah Tünay ve diğer yöneticilerin Koç’u dernek binasından uğurladığı ifade edildi. Ayrıca ziyaret esnasında herhangi bir provokasyon yaşanmaması için gereken önlemlerin alındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Maç öncesinde dernek önünde provokatif eylemler planlandığı, bazı grupların kulübümüz yönetimine saldırma girişimleri olabileceğine dair bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır.” denildi. Son olarak, gündeme getirilen tüm iddiaların yine asılsız olduğu vurgulandı.