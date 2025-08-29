Gündem

Ali Koç Döneminde Teknik Direktörler

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Değişiklikleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görev süresi boyunca, sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktör değişikliği meydana geldi. Bu süreçte kısa süreli geçici çözümlerle birlikte, uzun vadeli projeler de hedeflendi. Ancak Koç’un başkanlığı döneminde birçok teknik direktörle yollar ayrıldı. Fenerbahçe, bu dönemde toplamda kalıcı ya da geçici olarak 11 farklı teknik adamla çalışma fırsatı buldu.

Ali Koç Döneminde Göreve Gelen Teknik Direktörler

Ali Koç döneminde göreve gelen teknik direktörler arasında şunlar bulunuyor: Philipp Cocu – (4 ay), Erwin Koeman – (Geçici), Ersun Yanal – (14 ay), Zeki Murat Göle – (Geçici), Tahir Karapınar – (Geçici), Erol Bulut – (8 ay), Zeki Murat Göle – (Geçici), Emre Belözoğlu – (Geçici), Vitor Pereira – (6 ay), İsmail Kartal – (6 ay), Jorge Jesus – (12 ay) ve İsmail Kartal – (12 ay). Ayrıca Jose Mourinho da (14 ay) Fenerbahçe’de görev alan isimlerden biri oldu.

Ankara Barajları Düşük Su Seviyesinde

Ankara'daki barajların doluluk oranı, son günlerde yaşanan azalmalarla birlikte yüzde 18,73 seviyesine düştü.
