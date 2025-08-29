Ali Koç Döneminde Teknik Direktörler Değişti

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Fenerbahçe’nin başında Ali Koç’un görev yaptığı süreçte, birçok teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Başkanlık süresince sarı-lacivertliler, hem kısa vadeli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedefleyerek, farklı isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ancak çoğu teknik adam ile yollar ayrıldı ve Fenerbahçe, bu dönemde toplam 11 farklı teknik direktörle beraber çalıştı.

TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ

Ali Koç’un başkanlık döneminde göreve gelen teknik direktörler arasında Philipp Cocu, 4 ay süreyle görev yaptı. Ardından Erwin Koeman geçici olarak göreve geldi. Ersun Yanal, 14 ay boyunca takımın başında bulundu, onu takip eden Zeki Murat Göle ise geçici olarak atandı. Tahir Karapınar ve Erol Bulut, geçici olarak göreve gelen diğer isimler oldu. Zeki Murat Göle tekrar geçici olarak görevi devraldı. Emre Belözoğlu da geçici olarak takımın başında yer aldı. Vitor Pereira, 6 ay boyunca görev yaptıktan sonra İsmail Kartal, yine 6 ay süreyle teknik direktörlük yaptı. Jorge Jesus, 12 ay görev aldı ve ardından İsmail Kartal, 12 ay daha takımın başında bulundu. Son olarak, Jose Mourinho, 14 ay süreyle Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu.