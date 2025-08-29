Ali Koç Döneminde Teknik Direktörler Değişti

FENERBAHÇE BAŞKANININ DÖNEMİNDEKİ TEKNİK DİREKTÖRLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görev süresi sırasında sarı-lacivertli takım birçok teknik direktör değişikliği yaşadı. Bu süreçte hem kısa vadeli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedeflendi fakat pek çok isimle yollar ayrıldı. Koç’un başkanlık sürecinde Fenerbahçe, toplamda 11 farklı teknik adamla çalıştı.

11 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

İşte Ali Koç döneminde göreve gelen teknik direktörler: Philipp Cocu (4 ay), Erwin Koeman (Geçici), Ersun Yanal (14 ay), Zeki Murat Göle (Geçici), Tahir Karapınar (Geçici), Erol Bulut (8 ay), Zeki Murat Göle (Geçici), Emre Belözoğlu (Geçici), Vitor Pereira (6 ay), İsmail Kartal (6 ay), Jorge Jesus (12 ay) ve İsmail Kartal (12 ay). Ayrıca, Jose Mourinho da 14 aylık bir dönem için görev aldı.