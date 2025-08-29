Ali Koç Döneminde Teknik Direktörler Değişti

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ SÜRECİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görev süresi boyunca sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu süreçte hem kısa dönemli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler üzerinde duruldu fakat pek çok isimle yollar ayrıldı. Başkan Koç’un liderliğinde, Fenerbahçe toplamda kalıcı veya geçici olarak 11 farklı teknik adamla birlikte çalıştı.

GÖREVE GELEN İSİMLER

Ali Koç döneminde göreve gelen teknik direktörlerin listesi ise şu şekilde sıralanıyor: Philipp Cocu – (4 ay), Erwin Koeman – (Geçici), Ersun Yanal – (14 ay), Zeki Murat Göle – (Geçici), Tahir Karapınar – (Geçici), Erol Bulut – (8 ay), Zeki Murat Göle – (Geçici), Emre Belözoğlu – (Geçici), Vitor Pereira – (6 ay), İsmail Kartal – (6 ay), Jorge Jesus – (12 ay) ve İsmail Kartal – (12 ay). Bunun yanı sıra, Jose Mourinho da (14 ay) üzerindeki duruşuyla dikkat çekti.