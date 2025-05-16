Ali Koç İstifa İçin Baskı Var!

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’de, tribünlerin istifaya çağrısı yaptığı Ali Koç ve yönetimi, olağanüstü seçimli kongre konusunu ciddiye alıyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor. Kulübün resmi açıklamayı yakın bir zaman içinde yapması bekleniyor.

İSTİFA YANITI VE GELECEK PLANLARI

Ali Koç, daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini ifade etmişti. Ancak yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını belirtmişti. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile iş birliğine devam edeceklerini de açıkladı.

AÇIKLAMALAR VE ADAYLIK DUYURULARI

Fenerbahçe’de eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olduklarını duyurdu. Mahmut Uslu, daha önce Aziz Yıldırım’ın döneminde yönetici olarak görev yapmıştı ve son adaylık sürecinde de yönetim kurulunda yer almıştı. Uslu, özellikle Ali Koç’a yönelik bir istifa çağrısı yaparak, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” şeklinde konuştu.