Ali Koç Tehdit Edildiği İddia Edildi

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ’NE YAPILAN TEHDİT İDDİALARI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Tünay, Koç’un yanındaki Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğe gelerek kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Koç’un derneğe yaptığı ziyaret sırasında “Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.” şeklinde bir tehditte bulunduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe Kulübü bu iddiaları yalanladı.

ÜZÜCÜ OLAY VE AÇIKLAMALAR

Tünay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır.” ifadelerini kullandı. Tünay, “Geleceğe İmza” sloganı ile başlatılan imza kampanyası çerçevesinde değerli kongre üyelerini kulübün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ettiklerini de belirtti. Ancak, Tünay, Ali Koç’un derneğe gelerek şahsını ve çalışanlarını alenen tehdit ettiğini ifade etti ve Koç’un derneğin demokratik haklarına açıkça saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tünay, işlediği olayın detaylarını aktararak Koç’un kendisine “Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?” diye sorduğunu, ardından “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.” ifadelerini kullandığını aktardı. Koç’un baş başa görüşme sırasında kendisi hakkında özel bilgiler paylaşarak, “Seninle ilgili her bilgiye sahibim.” izlenimi yaratmaya çalıştığını söyledi. Tünay, bu görüşmenin ardından Koç’un, maç günü dernekte noter bulundurulmasını sert bir şekilde eleştirerek, “Dua et, başkanlığım bitmesin.” dediğini aktardı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDEN YALANLAMA

Fenerbahçe Kulübü, yapılan açıklamada ise tüm iddiaların yalan olduğunu belirtti. Açıklamada, “Tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi. Kulüp, başkan Koç’un derneğe yaptığı ziyaretin sakin bir atmosferde gerçekleştiğini ve olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca, ziyareti sırasında Emrah Tünay ve yöneticilerin Koç’u kapıya kadar uğurladığı ifade edildi. Kulübe gelen bilgilere göre, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı ve bazı grupların kulüp yönetimini protesto etmeye hazırlandığına dair duyumların alındığı aktarıldı. Tüm bu bilgilerin Emrah Tünay ile paylaşıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, “Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.