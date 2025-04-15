Ali Koç Uğurcan Çakır’ı Aradı

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın sezon sonunda Fenerbahçe’ye transfer olacağına dair iddialar ortaya atıldı. Bu durum üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Doğan, Beyaz TV’de yaptığı açıklamada, “Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz.” şeklinde konuştu.

KULÜP BAŞKANLARINDAN YANITLAR

Doğan, bu durumun diğer kulüp başkanlarını da rahatsız ettiğini belirterek, “Ali Bey de aradı; ‘Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok’ dedi.” ifadelerini kullandı. Başkan Doğan, Uğurcan’ın kaptan olduğunu vurgulayarak, “Biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı.” açıklamasını yaptı.

AVRUPA HAYALİ VE TRANSFER POLİTİKALARI

Doğan, Uğurcan’ın Avrupa hayalleri olduğunu belirtip, “Ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz.” dedi. Bu ifadeler, kulübün transfer politikaları hakkında önemli bilgiler sunuyor.