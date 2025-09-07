Ali Koç’un Aday Listesi Belli Oldu

AİLE VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Ali Koç’un kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna sunulan aday listesinde çok sayıda isim bulunuyor. Adaylar arasında Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin ve Hulusi Belgü gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanı sıra Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Altay Rodopman da aday listesinde bulunuyor. Bu isimlerin Fenerbahçe’nin geleceği için önemli katkılar sağlaması bekleniyor.