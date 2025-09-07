Spor

Ali Koç’un Aday Listesi Belli Oldu

ali-koc-un-aday-listesi-belli-oldu

AİLE VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Ali Koç’un kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna sunulan aday listesinde çok sayıda isim bulunuyor. Adaylar arasında Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin ve Hulusi Belgü gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanı sıra Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Altay Rodopman da aday listesinde bulunuyor. Bu isimlerin Fenerbahçe’nin geleceği için önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhf Grubu İçin Soruşturma Açıldı

Küçükçiftlik Park'taki Manifest Grubu konserinde gerçekleştirilen dans ve gösteriler sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Gündem

Beykoz Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yeniden tutuklanma talebi kabul edildi ve önceki gün tahliye edilmesinin ardından yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.