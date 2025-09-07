Spor

Ali Koç’un Aday Listesi Belli Oldu

Ali Koç’un kampanya sayfasında yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna sunulan aday listesindeki isimler belli oldu. Listede Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Altay Rodopman gibi isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu adayları açıklandı. Seçim, eylül ayında yapılacak.
