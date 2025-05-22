Ali Koç Ve Aziz Yıldırım Görüştü

Fenerbahçe’deki Gündemin Hareketlenmesi

Fenerbahçe, sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla bitirirken olağanüstü bir seçimli kongre kararı aldı. Kulüp Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kritik buluşmaya Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın Görüşmesi

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00’de İstanbul’da bir araya geldi. Bu görüşme yaklaşık 1.5-2 saat sürdü ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da toplantıda yer aldı.

Fenerbahçe Resmi Açıklama Yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü, görüşme sonrası resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilgilendirme; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.” ifadesine yer verildi.