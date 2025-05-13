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Ali M. Annesini Dövdü, Boğdu!

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OSMANİYE’DE ŞOK EDİCİ AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYI

Osmaniye’de sabah saatlerinde meydana gelen bir olayda, 21 yaşındaki Ali M. annesi Nura Zemzem’i (40) tartıştıktan sonra dövüp boğdu. Olayın nedeni henüz bilinmiyor, ancak tartışmanın büyümesi sonucunda Ali M., annesine şiddet uyguladı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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