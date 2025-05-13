Ali M. Annesini Dövdü Ve Boğdu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Osmaniye’de meydana gelen korkunç olayda, 21 yaşındaki Ali M. ile annesi Nura Zemzem (40) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sona erdiğinde, şiddet dolu bir şekilde sonuçlandı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Ali M. annesini dövdü ve ardından boğdu.

POLİS MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ali M., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bu acı olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldı.