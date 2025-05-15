Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN VEFATI

Ünlü film yapımcısı Ali Özgentürk, “Hazal”, “At”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Balalayka” ve “Su Da Yanar” gibi eserleriyle biliniyor. Özgentürk’ün ölümü, kardeşi Nebil Özgentürk tarafından duyuruldu.

KARDEŞİNDEN DÜYGUSAL PAYLAŞIM

Nebil Özgentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Abim… Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK’ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu… 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya’nın babasıydı. Başta, Hazal’ın, At’ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi” sözlerini kullandı. Özgentürk, devamında “Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı… Finalinde hayata ‘sevgi emektir’ diye söz bırakan Selvi Boylum’un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm” şeklindeki duygu dolu ifadeleriyle anısını yaşattı.

ALI ÖZGENTÜRK KİMDİR?

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sinema kariyerine kamera asistanı olarak başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği “Hazal” adlı uzun metrajlı film ile tanınmaya başladı ve birçok ödül kazandı. Yönetmenliğin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak çok sayıda projeye imza atan Özgentürk, tiyatroya olan ilgisini öğrencilik yıllarından itibaren sürdürdü. “Sokak Tiyatrosu” grubu ile sahne çalışmalarını sokağa taşıyan usta isim, 1970’lerde “Ferhat” ve “Yasak” adlı kısa filmleri hayata geçirdi. Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk’ün katkılarıyla “At” ve “Bekçi” filmlerini çekti. Orhan Kemal’in eserini sinemaya uyarlayarak “Murtaza”yı sinema severlerle buluşturdu. 1977 yılında “Yusuf ile Züleyha” hikayesi ile “Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü”ne layık görülen Özgentürk, Şair Süreyya Berfe ile birlikte “Asyalı” adlı bir edebiyat dergisi de çıkardı. Televizyon programlarıyla ve özellikle “Bir Yudum İnsan” projesiyle dikkat çeken yönetmenin yazıları ve öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı.