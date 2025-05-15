Ali Özgentürk Vefat Etti

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN VEFATI

“Hayal”, “At”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Balalayka” ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle bilinen Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Özgentürk’ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

KARDEŞİNDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabında “Abim… Sinema yönetmeni Ali Özgentürk’ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu… 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya’nın babasıydı. Başta, Hazal’ın, At’ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi” şeklinde bir paylaşım yaptı. Özgentürk, “Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı… Finalinde hayata ‘sevgi emektir’ diye söz bırakan Selvi Boylum’un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm” diyerek duygularını ifade etti.

ALI ÖZGENTÜRK KİMDİR?

1945’te Adana’da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji okudu. Sinemaya kamera asistanlığı yaparak adım atan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1979’da çektiği ilk uzun metrajlı filmi “Hazal” ile öne çıktı ve birçok ödül aldı. Yönetmenliğinin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da pek çok projeye imza atan Özgentürk, öğrencilik yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilendi. “Sokak Tiyatrosu” grubuyla tiyatro eserlerini sokağa taşıyan usta isim, 1970’lerde “Ferhat” ve “Yasak” isimli kısa filmlere de imza attı. Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk ile “At” ve “Bekçi” filmlerini gerçekleştirdi. Yazar Orhan Kemal’in “Murtaza” eserini sinemaya uyarlayarak “Bekçi” filmini izleyiciyle buluşturdu. 1977’de “Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü”ne “Yusuf ile Züleyha” hikayesi ile layık görülen Özgentürk, Şair Süreyya Berfe ile “Asyalı” adlı bir edebiyat dergisi de çıkardı. Televizyon kanallarında yaptığı programlarla ve “Bir Yudum İnsan” adlı çalışmasıyla dikkat çeken yönetmenin yazı ve öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı.