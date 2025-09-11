Ali P.’nin Evinde Uyuşturucu Bulundu

ARANAN MALZEMELER

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, 75 yaşındaki Ali P.’nin evinde gerçekleştirdikleri aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara buldu. Operasyon, Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde yapıldı. Jandarma, Ali P.’nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu operasyon sırasında Ali P. gözaltına alındı. Daha önce de benzer bir suçtan gözaltına alındığı öğrenilen Ali P.’nin, o operasyonda evinde 800 adet sentetik ecza hap bulunduğu kaydedildi. Ali P.’nin ifadesinde, “Raporum var, ben içiyorum bunları” şeklinde kendini savunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Detayların ortaya çıkmasıyla birlikte Ali P.’nin durumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Uyuşturucu ve kaçak sigara ile mücadelenin devam edeceği belirtiliyor.