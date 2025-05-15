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Ali Rıza Koç, Bahçede Ölü Bulundu

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1989-1994 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPTI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında CHP’den belediye başkanı olarak görev yapan Ali Rıza Koç, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşamını yitirdi.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

SHP’nin son genel başkanı Murat Karayalçın, Koç’un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Karayalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çok değerli kardeşim, çalışma arkadaşım, belediye başkanım sevgili Ali Rıza Koç’u kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Altındağlıların, Ankaralıların başı sağolsun. Ali Rıza Koç çok çalışkan ve iyi bir siyasetçi, daha önemlisi iyi bir insandı. 1989-1994 döneminin en iyi belediye başkanlarından biriydi. Siyaset diliyle “satışı yoktu”. O nedenle hizmetleri pek bilinmez. Ama ben sevgili Ali Rıza’nın Altındağ’a, Ankara’ya kazandırdıklarının yakın tanığıyım. Başta sevgili eşi Melahat Koç olmak üzere tüm yakınlarına taziye dileklerimi sunuyorum. Allah’ın rahmeti sevgili kardeşimin üstüne olsun.” ifadelerini kullandı.

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