Ali Şen, Yoğun Bakıma Alındı

Ali Şen, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. başkanı, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. SABAH GAZETESİNDEKİ AÇIKLAMA Sabah gazetesi köşe yazarı Yavuz Onat, acı haberi kaleme alarak 86 yaşındaki Şen’in “konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını” belirtti. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu ile ilgili olarak “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” sözlerini kullandı.

KİM OLDUĞU UNUTULMAZ Ali Şen, Türk spor tarihinde önemli bir figür olarak Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı dışında, iş yaşamı ve mücadeleci kişiliği ile de hafızalarda yer edinen bir isim. 1939 yılında Yugoslavya’nın Kosova bölgesindeki Prizren kentinde dünyaya gelen Ali Şen, Arnavutça eğitim hayatına başladı. Daha sonra Türkçe ve Sırpça öğrenerek eğitimine devam etti. 17 yaşındayken verdiği cesur bir cevap sonucunda ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Tüm mal varlıklarını geride bırakarak İstanbul’un Fatih ilçesine taşındılar.

ÇALIŞMA HAYATINA GEÇİŞ Göç sonrası ekonomik zorluklar nedeniyle Ali Şen’in eğitim hayatı yarıda kaldı. Daha genç yaşta manavlık yaparak iş hayatına atıldı. Kendi sipariş sistemi yaratsa da bu yalnızca 23 gün sürdü. Yaşadığı trajik olayları, “O gavur lafı bana çok koydu.” ifadeleriyle anlattı. Manavlık kariyerine sıkı bir şekilde son vererek iş hayatında başka alanlara yöneldi.

DEVAM EDEN BAŞARILAR Ali Şen, hızla kaynakçılıkta ustalaştı ve zamanla Danimarka’da çalışarak önemli projeler geliştirdi. Burada tanıştığı eşi Bente Hanım ile evlenip çocukları Adnan ve Metin dünyaya geldi. 1960’ların sonlarında Türkiye’ye döndükten sonra dericilik sektörüne adım atarak Türkiye’de ihracata yöneldi. Kısa sürede başarılı sonuçlar elde ederek milyonerliğe ulaştı.

SPOR VE MEDYA İLE İLİŞKİLERİ Ali Şen, Danimarka’da edindiği gazeteci dostları sayesinde Türkiye’ye döndü ve Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. Futbol dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı röportajlarla dikkat çekti. En unutulmaz anısı Pele ile yaptığı 10 dakikalık görüşmenin ardından gazetede 11 gün boyunca yayımlanması oldu. Bu dönemde, Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran’a yönelttiği eleştiriler sonucunda Fenerbahçe yönetimine girdi.

FENERBAHÇE’YE SEÇİM DÖNEMİ Ali Şen, 13 Nisan 1981’de, Fenerbahçe’nin president olmaya seçildiğinde, takım altı maçta galibiyet alamadı. Ancak 1982-83 sezonunda, taraftarların dilinden düşmeyen “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe dönüştü. Fenerbahçe, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı elde etti fakat ardından olağanüstü genel kurula gidildi ve Ali Şen aday olmadı.

İKİNCİ DÖNEMİ 1994 yılına gelindiğinde, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında zorluklarla karşılaştı. Ancak Ali Şen, 18 Aralık 1994’te yapılan seçimli kongrede başkan olarak göreve yeniden geri döndü. Takım, 1995-96 sezonunda Trabzonspor ile kıyasıya bir mücadeleye girerek sezon sonunda şampiyon oldu. “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sözü artık kalıcı bir hale gelmişti. İkinci döneminin hemen ardından yine görevi bırakarak başkanlığını sonlandırdı.