Ali Şen, Yoğun Bakımda, Sağlığı Kötü

ALI ŞEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. Başkanı olan Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, bu üzücü durumu köşe yazısında aktardı. 86 yaşındaki Şen’in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı belirtildi. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” ifadelerini kullandı.

ALI ŞEN’İN HAYATI VE KİMLİĞİ

Türk spor dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ali Şen, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, iş yaşamı, göç hikâyesi ve mücadeleci ruhuyla da hatırlanıyor. Ali Şen, 1939 yılında, Yugoslavya’dan önce Kosova’nın Prizren kentinde doğdu. Ailesinin adı Hasan Maga ve Zehra Hanım. Üç kardeşin en küçüğü olan Şen, eğitimine Arnavutça başlayıp Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında, askeri eğitim sırasında Tito’ya bağlılık göstermesi beklenirken “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” yanıtını vererek ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Tüm mal varlıklarını geride bırakan ailesi, İstanbul Fatih Saraçhane’de yeni bir hayata başlamıştı.

ŞEN’İN İŞ HAYATI VE SERÜVENLERİ

Göç sonrası ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ali Şen’in eğitim hayatı yarım kaldı. O dönem manavlık yaparak iş yaşamına attı. Girişimciliğiyle sipariş sistemi geliştirse de bu deneyim sadece 23 gün sürdü. O günlerden kalan “gavur” sözüyle yaşadığı kırgınlığı hayatı boyunca unutmadı; “Yağmurlu bir gündü ve evlerden sipariş alıyordum. Adamın biri açtı kapıyı ve sinirli bir şekilde, ‘Bana bak ulan! Siz gavurlar buraya geldiniz bizim kadınlara asılıyorsunuz.’ dedi ve beni kovdu.” diyerek o anı hatırladı. Dericilik sektörüne adım atarak Türkiye’ye dönmesi onun girişimcilik hikayesinin bir parçasıydı. Zamanla ihracata yönelerek, ülkenin ilk deri konfeksiyon ihracatçılarından biri oldu ve kısa sürede milyonerliğe ulaştı.

GAZETECİLİK VE FUTBOL DÜNYASINA KATILIM

Danimarka’da tanıştığı gazeteci dostları sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Futbolun önemli isimleriyle röportajlar yaptı. Pele ile olan görüşmesi, gazetede 11 gün boyunca yazı dizisi şeklinde yayımlandı. Bu süreçte, Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran’a yönelttiği eleştiriler, onun Fenerbahçe yönetimine girmesine neden oldu. Basketbol şubesinden sorumlu oldu, ancak tüm masrafları kendi cebinden karşılamak zorunda kalınca görevinden ayrıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Fenerbahçe’nin başkanlığına 13 Nisan 1981’de seçilen Ali Şen, kulübü zor bir dönemden geçirdi. İlk döneminde Fenerbahçe, altı maçta galibiyet almazken, 1982-83 sezonunda ise “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe dönüştü ve kulüp lig şampiyonluğunu kazandı. Takım liderken, yapılan olağanüstü genel kurulda aday olmayarak başkanlık dönemini sonlandırdı. 11 yıl aradan sonra 1994’te yeniden başkanlığa seçilen Ali Şen, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’yi tekrar şampiyon yaparak “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” kimliğini pekiştirdi. İkinci döneminin ardından şampiyonlukla birlikte görevini bıraktı.