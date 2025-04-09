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Ali U.U., Atatürk Havalimanı’nda Yakalandı

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ALİ U.U.’NUN YAKALANMASI

Sarallar organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirlenen Ali U.U., 28 Aralık 2024 tarihinde hakkında çıkarılan yakalama kararıyla Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Özel jetiyle havalimanına gelen U.U., İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

SUÇLAMALAR VE YAKALANMA SEBEPLERİ

Ali U.U.’na ‘Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Tehdit’, ‘Kasten yaralama’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gibi suçlamalar yöneltiliyor. Yurt dışında bir süre kaldıktan sonra ülkeye dönen U.U., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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