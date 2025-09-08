Ali Yerlikaya’dan Özgür Özel Açıklaması!

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada önemli bilgilere yer verdi. Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.” şeklindeki mahkeme kararı, belli bir otoriteyi vurguluyor. Bakan, bu kararların yok sayılmasının ve halkı sokağa dökmeye çalışmanın hukuka karşı bir meydan okuma olduğunu belirtti. “Hiç kimse kanunların üstünde değildir,” diyen Yerlikaya, devletin hukuka aykırı girişimlere karşı kararlılıkla gerekeni yapacağını da sözlerine ekledi. Kamu düzeninin ve milletin huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

CHP GENEL BAŞKANI UYARDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP’nin yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Özel, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır,” dedi. Özgür Özel, CHP’nin durumu hakkında endişelerini dile getirerek, parti üyelerinin geçmiş ilkelerine sadık kalması gerektiğine vurgu yaptı.