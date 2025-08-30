Ali Yerlikaya: Dönüş Sayısı 450 Bin 169

SURİYELİLERİN VATANLARINA DÖNMESİ DEVAM EDİYOR

Suriyelilerin vatanlarına dönüşü, Esad rejiminin devrilmesinin ardından devam etmekte. Kütahya’da düzenlenen ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda güncel verileri paylaşarak önemli bilgiler sundu. Yerlikaya, “8 Ekim’den bu yana dönenlerin sayısı 450 bin 169” ifadeleriyle, son dönemdeki geri dönüş başvurularındaki artışı vurguladı.

TÜRKİYE, SURİYELİ KARDEŞLERİNİN YANINDAYDI

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında Türkiye’nin göç yönetimi konusundaki yaklaşımını da dile getirdi. “Ülkemiz göç yönetimini cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır” diye konuştu. 2011 yılından beri Esad zulmünden kaçan Suriyelilerin Türkiye’de her zaman desteklendiği belirtiliyor.

GENEL GÖRÜNÜM

Ayrıca yerli Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin toplam sayısının ise 1 milyon 190 bin 172 olduğu açıklandı. 2022 yılında Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 535 bin 898 iken, bu sayının Ağustos 2025 itibariyle 2 milyon 506 bin 740’a düştüğü ifade edildi. Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin geri dönüş işlemlerini büyük bir dikkatle yürüttüklerini vurgulayarak, Suriye’deki istikrarın artmasıyla gönüllü dönüşlerin süreceğini belirtti.