Ali Yerlikaya: Paylaşımlar Takip Edilecek

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, bu tür davranışların milletin huzurunu ve birliğini tehdit ettiğini belirtirken, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” dedi.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada olay sonrasında sosyal medyada yer alan provakatif paylaşımların titizlikle takip edildiğini vurguladı. “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.” diyen Bakan, gerekli adımların atılacağını belirtti.