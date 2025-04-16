Ali Yerlikaya, Suriyelilerin dönüş sayısını paylaştı

ESAD REJİMİNİN SONA ERMESİ VE YENİ HÜKÜMETİN KURULUŞU

Suriye’de uzun süredir var olan Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık’ta gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından muhalifler, yeni hükümeti kurarak yeniden inşa sürecine adım attı. Bu dönemde Suriyelilerin ülkelerine dönüş çabaları da devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12’nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göç İdaresi’nin kuruluşunun 12 yıl önce gerçekleştiğini ve dünya genelinde zor olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürüten bir kurum haline geldiğini ifade eden Yerlikaya, “Bugün, sadece bir kurumu değil, insan onurunu merkeze alan bir anlayışın yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi. Yerlikaya, Türkiye’nin göçe yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, insani, sosyolojik ve uluslararası yönleri olan çok katmanlı bir olgu olarak yaklaştığını dile getirdi.

SON RAKAMLAR VE SURİYELİ GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜ

Yerlikaya, Suriye’nin özgürlüğünü elde etmesiyle birlikte “gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin” hız kazandığını belirtti. 9 Aralık 2024’ten beri 175 bin 512 Suriyeli’nin “gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” bir şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı. Bu dönüşlerin toplam 33 bin 730 aileyi etkilediğini ekleyen Yerlikaya, 2017-2025 yılları arasında Suriye’ye dönen Suriyeli sayısının 915 bin 515 olduğunu ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da ifade ettikleri gibi, Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için, gerekli şartları oluşturmak konusunda üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz.” dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Düzensiz göçle mücadele konusunda bilgi veren Yerlikaya, 2023’te sınır dışı edilenlerin sayısının 130 bini aştığını ve 2024’te bu sayının 140 bini geçtiğini bildirdi. “2025 itibarıyla ise 27 bin 673 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.” diyen Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısıyla sınır dışı edilen yabancı sayısını karşılaştırarak, 2025 yılında yüzde 71’lik sınır dışı oranıyla en yüksek orana ulaşıldığını belirtti.

İNSAN ONURU VE DENGELİ YAKLAŞIM

Göç politikalarının merkezinde insan onurunun bulunduğunu vurgulayan Yerlikaya, zorla yerinden edilen bireylerin acılarını önemseyen, ancak ülkenin güvenliğinden de taviz vermeyen dengeli bir devlet aklıyla hareket ettiklerini söyledi. Türkiye’nin düzenli göç yönetimini uluslararası öğrenci, nitelikli uzman iş gücü ve yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirmek istediğini belirtti.

GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYA MODELLERİ

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimindeki yaklaşımının diğer ülkelerin merakla takip ettiği bir model haline geldiğini söyledi. Sınır yönetimi ve mobil göç noktası uygulamalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini dile getiren Yerlikaya, “Göç yönetiminde insan hakları ve medeniyet değerlerimizi esas alarak önemli adımlar attık.” dedi.

SURİYELİLER İÇİN GÖÇ TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, Suriyeli göçmenlerin geri dönüş süreçlerinin düzenli biçimde gerçekleştirildiğini, sınır kapılarında kapasitelerin artırıldığını ve işlemlerin randevu sistemiyle yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Suriye’ye göç temsilcisi görevlendirerek sürecin yerinden takibini sağladıklarını dile getirdi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Düzensiz göçle mücadele stratejisi, 5 basamaktan oluşmaktadır. Yerlikaya, sınır güvenlik tedbirlerinin alındığını ve bu kapsamda yapılan yatırımlar ile güvenlik duvarının 1272 kilometreye ulaştığını ifade etti. Ayrıca, geçici olarak yakala ve hapsedilme uygulamalarıyla da düzensiz göçle mücadele çabalarının arttığını belirtti.

GAZZELİLERLE İLGİLİ İDDİALARIN REDDİ

Bakan Yerlikaya, Gazzeli sivilleri Suriye’ye yerleştirme planı iddialarının kesinlikle asılsız olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Filistin halkının mücadelesine verdiği destekle tanındığını belirterek “Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.