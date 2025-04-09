“Alım Yapmalarını” Önermişti Trump

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI HİSSE SENEDİ MANİPÜLASYONUYLA SUÇLANYOR

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere yönelik 90 günlük gümrük vergisi önlemlerinin askıya alınacağını açıklamadan birkaç saat önce takipçilerine “alım yapmalarını” önermesi nedeniyle hisse senedi manipülasyonu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Trump’ın bu paylaşımından sonra, Trump Media & Technology Group Corp gibi birçok hissenin değeri hızla yükseldi.

PAZARLARDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ

Trump, Çarşamba sabahı yerel saatle 09:37’de Truth Social adlı sosyal medya platformunda “Alım yapmak için harika bir zaman” ifadesini kullandı. Bu mesajın ardından yaklaşık beş saat içinde Trump, tarifelerin bazı ülkeler için 90 gün süreyle askıya alındığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından finansal piyasalarda önemli bir yükseliş gözlemlendi. S&P 500 endeksi yüzde 8,2 artarken, Dow Jones Sanayi Endeksi 2.631 puan ile yüzde 7’lik bir artış yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 10,4 oranında bir sıçrama ile dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Trump’ın “alım” çağrısı ile piyasalardaki ani yükseliş arasındaki zamanlamanın dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı ve bunun yatırımcıları yönlendirmeye yönelik bilinçli bir hamle olabileceğini savundu.