Alişan, Mourinho’ya Sert Tepki Gösterdi!

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişme, fanatik Fenerbahçeli olan ünlü şarkıcı Alişan’ı oldukça mutlu etti. Sosyal medya üzerinden ardı ardına paylaşımlarda bulunan Alişan, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” şeklinde bir ifade kullandı. Portekizli teknik adamın, kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak olmasına ise eleştiride bulundu. “Alacağın tazminat haram olsun” diyen Alişan, Mourinho’nun Fenerbahçe’deki görev süresi boyunca, futbol adına herhangi bir katkı sağlayamadığını belirtti. Şarkıcı, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah” ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN’IN GELİŞİ BEKLENİYOR

Alişan, Fenerbahçe için bir sonraki teknik direktörün kim olacağına da vurgu yaptı. Aykut Kocaman’ın tekrar takımı çalıştırmasını istedi. Şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak.. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim.. Ya da gelecek kim olursa olsun, Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı” şeklinde düşündüğünü ifade etti. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel’in olmasının da iyi bir seçenek olup olmadığını sorguladı.

Alişan, Kadıköy’de oynanan kritik Kayserispor maçının ardından, teknik direktör Jose Mourinho’ya istifa çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren ünlü isim, “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho” şeklinde konuştu. Kendisi, bu durumun hem bu maça hem de genel olarak bu sezona yazarak, “Şimdi al tazminatını ve bu akşam git” sözleriyle Mourinho’ya seslendi. Alişan, son 5 yıldır yazdığı eleştirilerin de altını çizerek, “Eğer biraz adamsan gidersin.. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” dedi.