Alişan, Mourinho’ya Sert Tepki Gösterdi

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile olan sözleşmesini sonlandırdı. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen ünlü sanatçı Alişan, bu duruma büyük bir sevinçle yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında, Mourinho’ya olan tepkisini dile getirerek, “Ooooo hadı bakalım, çok şükür gittiiii” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Portekizli teknik adamın kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak olmasına sert bir karşılık vererek, “Alacağın tazminat haram olsun” dedi.

ALIŞAN’DAN AĞIR ELEŞTİRİLER

Alişan, Mourinho’nun Fenerbahçe’de bulunduğu süre boyunca futbol adına hiçbir şey yapmadığını, sadece geçmişteki başarılarından bahsettiğini belirtti. “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz” diyen Alişan, Mourinho’nun ayrılmasını arzuladığını vurgulayarak “Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni” ifadesini kullandı. Ayrıca, başkanlığını istediği Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye geri dönmesini istediğini ifade eden Alişan, “Hoca kim olacak en önemlisi… Aykut Kocaman’ı ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim” dedi.

MOURINHO’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Alişan, daha önce Kadıköy’de oynanan Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından Mourinho’yu istifaya davet etmişti. “Eğer evinde puan kaybediyorsan, benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho” diyerek, takımın mevcut durumuna dikkat çekti. Aldığı tazminatı alarak gitmesini isteyen Alişan, “Bu sene tarihin yüksek bütçeli takımı, neredeyse en çok kupa alan adama teslim edildi ama adamın kibrine, bilmişliğine yenildik” ifadelerini kullanarak Mourinho’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Alişan’ın tepkileri, Fenerbahçe taraftarının Mourinho’ya olan memnuniyetsizliğini yansıtırken, takımın geleceği konusunda kaygıları da ortaya çıkardı.