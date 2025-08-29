Alişan, Mourinho’yla ilgili sert açıklama yaptı

FENERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun görevi sona erdi. Bu durum, fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan’ı çok mutlu etti. Sosyal medya platformunda bu konuyla alakalı ardı ardına paylaşımda bulunan Alişan, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” şeklinde ifadeler kullandı. Portekizli teknik adamın ayrılışı sonrası 15 milyon euro tazminat alacak olmasını da sert bir dille eleştirdi. Alişan, “Alacağın tazminat haram olsun” dedi ve Mourinho’nun futbol adına hiçbir şey yapmadığına dikkat çekerek, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz” şeklinde konuştu.

GELECEKTEKİ HOCAYA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Alişan, gelecekte Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacak isimle ilgili de görüşlerini paylaştı. Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesini isteyen ünlü şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak… Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim” dedi. Alişan, takım ruhunu yeniden canlandıracak birinin takımın başında olması gerektiğine vurgu yaparak, “İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” diye ekledi.

MOURINHO’YA TEPKİLERİ

Ünlü şarkıcı, daha önce Kadıköy’de oynanan Kayserispor maçından sonra Mourinho’ya istifa çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Alişan, “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Takımın performansıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Alişan, “Eğer biraz adamsan gidersin… ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” ifadeleriyle, Mourinho’nun görevden ayrılması gerektiğini savundu.