Alişan Mourinho’yu sert eleştirdi! Tazminatın haram olsun!

FENERBAHÇE’DE MOURINHO’YA VEDA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan, bu duruma büyük bir memnuniyetle karşılık verdi. Sosyal medyada konuyla ilgili ardı ardına paylaşımlarda bulunan Alişan, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” şeklinde bir yorumda bulundu. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’den 15 milyon euro tazminat alacak olmasına ise sert bir tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, “Alacağın tazminat haram olsun” dedi.

ALİŞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Alişan, Mourinho’nun futbol adına hiçbir şey yapmadığının altını çizerek, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminat da haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesini de istedi.

AYKUT KOCAMAN’LA YENİ BİR DÖNEM

Alişan, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak… Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Ya da gelecek kim olursa olsun, Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı. İçimizden birisi olmalı… Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Alişan, daha önce Kadıköy’de oynanan kritik Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından sosyal medya hesabında tepkisini dile getirmişti. Ünlü isim, Mourinho’yu istifaya davet ederek şu ifadeleri kullanmıştı: “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git.”

Alişan, bunun yanı sıra, verdiği değerlerin karşılığını alamadığını vurgulayarak, “Eğer biraz adamsan gidersin. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!” dedi.