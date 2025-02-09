Alişan ve Buse Varol Umre’ye Gidiyor

EVLİLİKLERİNDEN DÜNYAYA GELEN İKİ BİRBİRİNDEN GÜZEL ÇOCUK

Alişan ve eşi Buse Varol, mutlu evliliklerinden Eliz ve Burak adında iki çocuk sahibi oldular. Sıklıkla aile hayatlarıyla gündeme gelen bu çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü planı ise merak konusu oldu. Ünlü türkücü Alişan, uzun bir ilişki döneminin ardından Buse Varol ile evlenerek güzel bir hayata adım attı. Çiftin çocukları Eliz ve Burak, aile hayatlarının ne denli tatlı ve sevgi dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİR ZİYARET

Çiftin eğlenceli sosyal medya paylaşımları, takipçilerinin ilgisini çekiyor. Son olarak Alişan, Kıbrıs’ta verdiği konserde, Sevgililer Günü’nde eşi Buse Varol ile Umre’yi ziyaret edeceklerini açıkladı. Alişan; “Evlendikten sonra hep eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak” dedi.

BUSE VAROL’UN HEYECANI

Buse Varol, ilk kez Umre’ye gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. “Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım” şeklinde konuşarak bu özel yolculuk için duyduğu mutluluğu dile getirdi.