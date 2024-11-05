“Alkol Etkisiyle Araçta Sızan Şahıs”

Olay Yerindeki Beklenmedik Durum

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir araç yangını ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangın yerine ulaşınca, bir araçta alkol etkisiyle sızmış bir kişiyle karşılaştı. Uyandırılan şahıs kendini farklı bir ilçedeki evinin sokağında sanırken, jandarmanın tekrarladığı “burası neresi?” sorusuna “size ne lazım komutanım” diyerek gülmesine neden oldu. İhbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar Üzerine Yapılan Eylemler

112 Acil Çağrı Merkezine ulaştırılan ihbarda, Kızılağaç Mahallesi’nde bir araç yangını olduğu belirtildi. Ancak olay yerine giden ekipler, park halindeki bir aracın içinde, alkolün etkisiyle kendinden geçmiş bir kişiyi buldu. İhbarda bulunan vatandaşlar, aracın saatlerdir çalışır durumda olduğunu ve siyah dumanlar çıkmaya başladığında 112’yi aradıklarını ifade etti.

İlginç Diyaloglar ve Cezai İşlem

Ekipler, araçta sızan kişi olan Ramazan C.’yi güçlükle uyandırdı. Ramazan C., Kızılağaç Mahallesi’nde değil, Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesi’nde bulunduğunu ısrarla söyledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerini terk ettikten sonra, jandarma memurları şahsın yakınları gelene kadar orada bekledi. Ramazan C. ile jandarma arasında geçen, “Burası neresi?” sorusu sonrası “Size neresi lazım komutanım” cevabı, yaşanan olaya gülümseme kattı. Ayrıca, aracın kimin olduğu sorusuna verdiği cevapta, “Benim üzerime kayıtlı bir araç var ama bizimkiler kullanıyor. Bu da benim üzerime kayıtlı. Bununla geldim” dedi. Jandarma ekipleri, aracın park halinde olmasından dolayı alkollü şahsa bir ceza uygulamadı ve aracı olay yerine gelen sürücünün kardeşine teslim etti.