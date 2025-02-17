Alkol İthalatında Yüzde 283’lük Artış!

ÖTV ARTIŞI VE ALKOL SEKTÖRÜ

Yılda iki kez otomatik olarak artırılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, alkol sektörünün bütçe gelirlerinde önemli bir pay almasını sağlıyor. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde alkolden elde edilen ÖTV tutarı 104.9 milyar TL olurken, geçen yıla göre tahsilatlar yüzde 52.1 oranında artış gösterdi. Ayrıca, bütçedeki toplam vergi gelirleri içerisinde alkolün payı yüzde 1.44 oldu.

ALKOLO İTHALATINDAKİ ARTIS

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, artan vergiler ve maliyetler, tüketicilerin viski ve votka gibi yüksek alkollü içecek kategorisine yönelmesine sebep oldu. 2019 yılında 105.5 milyon dolar olan içki ithalatı, 2024 yılında 357 milyon dolara ulaşarak yüzde 283’lük bir artış göstermiş oldu. 2024 yılında viski ithalatı yüzde 45.8, votka ithalatı yüzde 20 ve bira ithalatı yüzde 7.8 oranda artış kaydetti.

DÜŞTİK VERİLERİ VE FİYAT ARTIŞLARI

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından toplanan dış ticaret verilerine göre, 2024’te 33 bin 163 ton viski ithalatı için 211.4 milyon dolar ödendi. Bu tutar, 2019 yılında yalnızca 50 milyon dolardı. 2019 yılında 50’lik cam şişe biranın fiyatı 9.75 TL, 70’lik viskinin fiyatı 160 TL ve 70’lik rakının fiyatı 140 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılına gelindiğinde ise bir şişe biranın fiyatı yüzde 925 artarak 100 TL’ye, viski fiyatı yüzde 709’luk artışla 1.295 TL’ye ve 70’lik rakı fiyatı ise yüzde 578’lik artışla 950 TL’ye ulaşması bekleniyor.