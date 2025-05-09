Alkol şişesi içen çocuk fenalaştı

OLAYIN GERÇEĞİ

Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi’nde bulunan Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda, Rabia A. çocuğu Ö.A.’yı öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oynaması için parka götürdü. Parkta, daha önce alkol alan kişilerin bıraktığı şişedeki içkiyi su sanarak içen Ö.A., aniden fenalaştı.

GEÇİŞLER YAPILDI

Diğer çocuklar, durumu Rabia A.’ya haber verdi. Rabia A., çocuğunun durumundaki değişiklikleri fark edip hemen Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tedavide Ö.A.’nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Rabia A., olayı polise bildirerek parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olan kişiler hakkında tepki gösterdi.

GÜVENLİK TALEBİ

Rabia A., çocukların güvenliği için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını istedi ve polise şikayette bulundu. Yaşanan olaydan korktuğunu belirten Ö.A. ise “Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim” şeklinde konuştu.