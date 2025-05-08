Alkollü Etkinliğe Valilik İzin Vermedi

Sakarya’da Alkollü Festival İzni Verilmedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yer alan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı’nda, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen alkollü festival için Sakarya Valiliği’nden onay alınamadı.

Huzur ve Güvenlik Öncelikli Hedef

Konuya dair yapılan resmi açıklamada, valilik şu sözlere yer veriyor: “Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek; huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır.” Açıklamada, ayrıca halk sağlığı, çevre koruma ve özellikle çocukların ve gençlerin güvenliğini önceliklendiren bir yaklaşım benimsendiği vurgulanıyor. Bu tür etkinliklerin yasal bir zemin olmaksızın yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Koordineli Çalışma ve İzin İhlallerine Göz Yumulmayacak

Sakarya’nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu çerçevesinde, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışıldığı ifade ediliyor. Vatandaşların huzurunu bozacak herhangi bir izinsiz faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği de açıklamada öne çıkarılıyor.