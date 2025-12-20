Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

KAZA, GAZİ MAHALLESİ’NE KAN KAYBETTİRDİ
Kaza, Gazi Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bekir K.’nın kullandığı 07 ABF 381 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak bir ağaca çarptı.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI TESPİT EDİLDİ
Gerçekleştirilen kontrollerde sürücünün 2.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olduğu tespit edilen sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.