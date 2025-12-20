D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

d-650-karayolunda-trafik-kazasi-otomobil-tarlaya-devrildi

D-650 KARAYOLUNDA KAZA!

Kömürlük Mahallesi mevkiinde gerçekleşen bir trafik kazasında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 DT 423 plakalı Volkswagen hafif ticari aracı, yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ALZ 482 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarındaki arazide devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralılara yönelik ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar çeşitli hastanelere taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kaza ile ilgili gerekli incelemelerin ise başlatıldığı bildirildi.

