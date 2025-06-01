Allan Saint-Maximin Süper Lig İle Anlaştı

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ ARTIK BAŞLADI

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, transfer piyasasında hareketlilik kendini hissettiriyor. Süper Lig’in önde gelen takımları olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirmek adına hedefledikleri yıldız futbolcular için resmen adımlar atmaya başladı.

ALLAN SAINT-MAXIMİN İÇİN BÜYÜK HAMLE

Fenerbahçe’nin sezonun başında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübünden kiralık olarak transfer ettiği Allan Saint-Maximin ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kiralık döneminde Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecan yaratan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, beklenen performansı bir türlü sergileyememesi dikkat çekiyor.