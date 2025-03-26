Alman Kamu Borcu 2,5 Trilyon Euroya Yükseldi

KAMU BORCU ARTIŞI

Avrupa ülkeleri, savunma harcamalarına yatırım yapıyor ve bu durum ekonomik verilerindeki dengeyi etkiliyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları ve belediyeler dâhil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar euro yükseldi.

ALMANYA’NIN BORCU YÜKSELİYOR

Almanya’daki borç, 2023 sonuna göre yüzde 2,6 artışla 2 trilyon 509 milyar euroya ulaştı. Bu süreçte federal kamu borcu 36,5 milyar euro artış gösterdi. Eyaletlerin borcu da yüzde 2,1 oranında 12,7 milyar euro artarak toplamda 606,9 milyar euroya yükseldi.

Koronavirüs salgını sırasında şirketlere destek sağlamak amacıyla kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF), borcunun yüzde 40,2 oranında azalmasıyla 22,1 milyar euroya geriledi.

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL FONUNDA ARTIŞ

Açıklamada, “Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu’nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 (17,2 milyar euro) artarak 23 milyar euroya yükseldi.” ifadeleri yer aldı.

100 MİLYAR EUROLUK ÖZEL FON

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği süreçte, Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı konularındaki “önemli iyileştirmelere” ihtiyacı göz önünde bulundurularak hükümet, 100 milyar euroluk özel fon kurdu.