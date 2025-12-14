Almanya Başbakanı Merz’den Transatlantik İlişkiler Uyarısı

Avrupa’da Rusya ile savaş endişesi artarken, Almanya’nın Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıların transatlantik ilişkilerde bir değişime hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin Münih’te gerçekleştirdiği genel kurulda yaptığı konuşmada, dış politika, güvenlik ve ekonomik konulara dikkat çekti. Dünyada yaşanan olayların etkisinin, önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılabileceğini ifade eden Merz, mevcut durumu “normal iniş çıkışlar değil” olarak değerlendirdi ve sözlerine “Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç merkezlerinde adeta tektonik bir kayma yaşanıyor. Almanlar ve Avrupalılar olarak biz bu süreçte yer alıyoruz” açıklamasıyla devam etti.

AVRUPA’NIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE

Sorumlu siyasetçilerin ileride Avrupa’daki özgürlüğün, barışın, açık bir toplumun ve piyasa ekonomisinin korunmasına katkıda bulunup bulunmadıklarının sorgulanacağına dikkat çeken Merz, bu nedenle özgürlük, barış, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve açık toplum için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rekabet konusunda geride kaldıklarını belirten Merz, bu durumun son yıllarda kendi kontrolleri dışında gelişen olaylar nedeniyle hız kazandığını söyledi. “Buna, bizim farklı olmasını istediğimiz ABD’nin gümrük politikaları da örnek gösterilebilir” diyerek mevcut durumu eleştirdi.

TRANSATLANTİK İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM YOLDA

Merz, ABD’nin geçerli politikalarının kısa vadeli bir durumu yansıtmadığını belirterek, “(ABD Başkanı Donald) Trump bir gecede gelmedi ve ABD’nin bu politikası bir gecede sona ermeyecek. Halefinin durumu daha da zorlaştırabileceğini düşünmeliyiz. Burada transatlantik ilişkilerde köklü bir değişime hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

NOSTALJİNİN YERİ YOK

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan transatlantik barış düzeninin, Almanya ve Avrupa açısından önemli ölçüde geride kaldığını ifade eden Merz, “Bu durum, bildiğimiz şekliyle artık yok. Nostaljinin hiçbir faydası yok. Nostaljiye kapılmayı istemem, ancak bunun yararı bulunmuyor” şeklinde konuştu. Avrupalıların kendi çıkarlarını savunmak için güçlü olmaları gerektiğine vurgu yaparak, İngiltere ile birlikte 500 milyon nüfusa sahip olduklarını ifade etti.

UKRAYNA’NIN DÜŞMESİ RİSKİ

Ukrayna’daki savaşa da dikkat çeken Merz, “Bu durum, tüm Avrupa’ya karşı sürekli bir saldırıdır. Ukrayna toprakları üzerinden olsa da, her açıdan Avrupa Birliği’ne, birlikteliğimize, özgürlüğümüze ve bilgi özgürlüğümüze karşı bir tehdit oluşturuyor” dedi. Ukrayna’nın düşmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha fazla ileri gideceğini savunan Merz, “Putin durmuyor. Bugün bununla yetineceğine inananlar, onun stratejilerini dikkatlice incelemeli” şeklinde uyarıda bulundu. Almanya Başbakanı, Avrupa sınırlarının köklü şekilde değiştirilme arzusunun ve eski Sovyetler Birliği’nin yeniden tesis edilmesinin istendiğini savunarak, bu sebeplerle Ukrayna’ya destek verilmesi, NATO’nun ve Batı ittifakının mümkün olduğu kadar güçlü bir şekilde korunması gerektiğini belirtti.