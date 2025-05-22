almanya-da-ekonomik-durgunluk-beklentisi

ALMANYA’NIN İHRACAT YATIŞI

Almanya, Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olarak Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu koruyor. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte durgunlaşacağını duyurdu. Kurum, bu gerilemenin nedenlerini ABD’nin gümrük tarifesi politikalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

ABD GÜMRÜK TARİFELERİ VE ETKİLERİ

Bundesbank, mayıs ayı ekonomi raporunda, Alman ekonomisinin üzerinde birçok yük olduğunu ve ABD hükümetinin uyguladığı sıkı gümrük tarifesi politikalarının bu yüklerin artmasına sebep olduğunu ifade etti. Raporda, bu durumun zor rekabet koşulları ve zayıf talep ile bağlantılı olarak Alman ihracat sektörü üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı. Ayrıca, ABD’nin ticaret politikalarının sonucunda euro değerinin yükselmesiyle birlikte ekonominin daha fazla baskı altında kalacağı ifade edildi.

DURGUNLAŞMA BEKLENTİSİ HAKKINDA

Raporda, ABD’nin gümrük vergisi politikasının Türk sanayi üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin yılın ikinci çeyreğinde ortaya çıkma ihtimali belirtildi. “Bundesbank, ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşmasını bekliyor.” şeklinde bir açıklama yapıldı.

BÜYÜME SIKINTISI

Almanya’nın ekonomisi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında gerileme yaşadı. Artan Çin rekabeti ve yapısal sorunlar ekonomik duraklamayı hızlandırırken, hükümet bu yıl için büyüme beklentisini 24 Nisan’da yüzde 0,3’ten yüzde sıfıra düşürdü. Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının yarattığı küresel ticari gerginliklerden kaynaklandığı ifade ediliyor.