Almanya’da Gassallığa İlgi Artıyor: Maaşı 3000 Euro

GASSAL KURSUNA ARTAN İLGİ

Gassal dizisinin etkisiyle Türkiye’de gassal kurslarına ilgi artarken, Almanya’da da gassal olmak isteyen gençlerin sayısı yükseliyor. 2013 yılında bu alanda eğitim gören kişi sayısı 390 iken, 2023’te bu rakam 860’a ulaşıyor. Eğitime katılanların yüzde 57’si kadınlardan oluşuyor.

ALMANYA’DA CENAZE HİZMETLERİ YÜKSELİYOR

Almanya’da son on yılda ölenlerin sayısı yüzde 15 artış gösterdi. Bu bağlamda, bir Alman cenaze levazımatçısının brüt aylık kazancı ortalama 3000 Euro iken, bu Türkiye’deki bir gassalın maaşının neredeyse üç katını oluşturuyor. Türkiye’de gassallar, ölülerin yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri için görev alırken, Almanya’da ise cenaze levazımatçısı ya da gassal, ölmüş kişiyi morgdan alıp yıkama yerine getiriyor, hijyenik bakımını gerçekleştiriyor ve resmi ile dini işlemlerle ilgileniyor. Ayrıca makyajı yapıyor ve cenaze törenlerini düzenliyor.

KADINLARIN MESLEĞE YÖNELİMİ

Almanya’da kadınların, bu mesleğe yönelmelerinin sebebi olarak empati gücünün yüksek olması gösteriliyor. Meslekteki en önemli unsurlar, “empati ve zihinsel güç” olarak vurgulanıyor. Ayrıca Almanya’da Müslümanların dışında kalan kişiler arasında toprağa gömme işlemi çok az yapılırken, çoğu kişi yakılıyor ya da tabutla hazırlanan şapele konuluyor.